. Фил Спенсер в восторге от новинки Game Pass на Xbox — игры Vampire Survivors

Вадим Карасев





В октябре к подписке Game Pass на приставках Xbox неожиданно присоединилась игра Vampire Survivors. В течение нескольких месяцев до этого проект был доступен на PC в Game Pass, и практически сразу после анонса консольной версии она стала доступна в игровом сервисе Microsoft.

Похоже, что в восторге от добавления Vampire Survivors в Game Pass на Xbox не только игроки, но и Фил Спенсер. За последние несколько дней он написал множество твитов, которые посвящены игре Vampire Survivors и проведенному в ней времени. Стоит сказать, что малое количество игр, особенно не от внутренних студий, получают так много внимания Фила Спенсера. Ниже можно видеть некоторые из его постов.

Стоит отметить, что ранее Vampire Survivors была в PC Game Pass, но, похоже, что глава Microsoft Gaming Фил Спенсер не играл в проект до выхода на Xbox.