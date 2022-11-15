. Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным
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Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным

Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Анкару для встречи с представителем России, визит касается использования ядерного оружия на Украине. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.

Собеседник агентства подчеркнул, что Бернс не станет обсуждать с российским коллегой урегулирование на Украине или вести какие-либо переговоры на этот счет. Так, директор ЦРУ планирует донести до Москвы сообщение о последствиях применения ядерного вооружения на Украине. Известно, что Киев был заранее предупрежден Вашингтоном о поездке Бернса и ее целях.


По информации "Коммерсанта", Россию в Анкаре представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его встреча с Бернсом публично не анонсировалась, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать новость о возможных тайных переговорах.

Во время недавней поездки в Ватикан Эммануэль Макрон обратился к папе Франциску с просьбой обсудить урегулирование украинского кризиса с президентами России и США. Французский лидер добавил, что для заключения мира необходимо участие Вашингтона в переговорном процессе.

Американские чиновники не могут договориться между собой о том, какие же должны быть условия установления мира на Украине. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли настаивает, что Киев добился того, что мог ожидать до наступления зимы, а значит, нужно закрепить достижения дипломатическим путем. По мнению американского президента Джо Байдена, военный конфликт на Украине может быть урегулирован только после того, как российские войска будут полностью выведены с ее территории.

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По материалам: uposters.ru

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