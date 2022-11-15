. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал требования Зеленского по переговорам
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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал требования Зеленского по переговорам

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал требования Зеленского по переговорам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время саммита "Большой двадцатки", что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, но условия, выдвинутые Киевом, нереалистичны и неадекватны.

Ранее в ходе своего видеообращения на саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что перемирие между странами на манер минских соглашений невозможно, и выдвинул требования для начала переговоров о мире. В их числе назван полный вывод российских войск за пределы границ Украины 1991 года.


"Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, при этом требования Киева неадекватны", - сказал российский дипломат.

Сообщения о том, что Вашингтон готовит переговоры по Украине, Лавров назвал слухами. 

Видео: Сергей Лавров о требования президента Украины по переговорам



Дипломат добавил, что провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которым заявил, что именно Украина срывает переговорный процесс с Россией.

"Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, скорейшему достижению договоренностей. Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно запретила вести переговоры с Российской Федерацией ... Поэтому вопрос этот не к нам, как я и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты и страны Евросоюза передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письменные обещания, что они снимут ограничения на экспорт российских зерна и удобрений.

"Сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Европейский союз. В них как бы изложены, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты… Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", - указал Лавров в ходе беседы с журналистами.

Зеленский в своем видеообращении выступил за то, чтобы расширить действие зерновой сделки на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области (пока украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области) и сделать ее бессрочной. В конце октября российская сторона публично заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что было достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора": Россия возобновила участие в продуктовой сделке.

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По материалам: uposters.ru

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