. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал требования Зеленского по переговорам

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время саммита "Большой двадцатки", что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, но условия, выдвинутые Киевом, нереалистичны и неадекватны.

Ранее в ходе своего видеообращения на саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что перемирие между странами на манер минских соглашений невозможно, и выдвинул требования для начала переговоров о мире. В их числе назван полный вывод российских войск за пределы границ Украины 1991 года.

"Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, при этом требования Киева неадекватны", - сказал российский дипломат.

Сообщения о том, что Вашингтон готовит переговоры по Украине, Лавров назвал слухами.

Видео: Сергей Лавров о требования президента Украины по переговорам





Дипломат добавил, что провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которым заявил, что именно Украина срывает переговорный процесс с Россией.

"Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, скорейшему достижению договоренностей. Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно запретила вести переговоры с Российской Федерацией ... Поэтому вопрос этот не к нам, как я и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты и страны Евросоюза передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письменные обещания, что они снимут ограничения на экспорт российских зерна и удобрений.

"Сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Европейский союз. В них как бы изложены, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты… Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", - указал Лавров в ходе беседы с журналистами.

Зеленский в своем видеообращении выступил за то, чтобы расширить действие зерновой сделки на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области (пока украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области) и сделать ее бессрочной. В конце октября российская сторона публично заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что было достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора": Россия возобновила участие в продуктовой сделке.