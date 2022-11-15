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Главный экран Xbox получит много новых «экспериментальных» изменений на этой неделе

Главный экран Xbox получит много новых «экспериментальных» изменений на этой неделе


Microsoft несколько месяцев назад начала тестирование нового главного экрана Xbox, постепенно открывая различным группам инсайдерам доступ к новым функциям. На этой неделе, как команда Xbox уточнила в официальном блоге, все инсайдеры уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead получат доступ к новому главному экрану Xbox, при этом с рядом новым экспериментальных изменений. Отмечается, что «пользователи будут получать различные макеты» нового опыта, о которых команда Xbox хочет слышать мнения, чтобы сформировать финальный продукт.

Вот что инсайдеров на Xbox на этой неделе в рамках нового раунда экспериментальных изменений:



Некоторым игрокам будут показаны различные макеты домашней страницы, в которых выбранные пользователем модули сгруппированы вместе для облегчения доступа.



Игроки смогут добавлять свои группы популярных игр и приложений на главную и видеть их при прокрутке вниз. Это позволит более быстро получить доступ к играм и приложениям.




Пользователи могут добавлять отдельные игры на главный экран, чтобы иметь к ним легкий доступ и просматривать информацию об игре (в том числе, последний DVR контент) прямо на главной. Таким образом можно добавить до 10 игр.




Свои медиафайлы пользователи могут видеть в новом центре внимания «Смотри и слушай» (Watch & listen).



Рядом с развлекательными приложениями появятся кнопки, которые дадут возможность быстро перейти в коллекции в магазине, чтобы найти больше приложений, фильмов и прочего.



Списки игр из каталога Game Pass и из Microsoft Store для Xbox выбираются для игрока с использованием нового алгоритма и должны стать более актуальными.
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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