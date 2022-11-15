. Главный экран Xbox получит много новых «экспериментальных» изменений на этой неделе

Вадим Карасев





Microsoft несколько месяцев назад начала тестирование нового главного экрана Xbox, постепенно открывая различным группам инсайдерам доступ к новым функциям. На этой неделе, как команда Xbox уточнила в официальном блоге, все инсайдеры уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead получат доступ к новому главному экрану Xbox, при этом с рядом новым экспериментальных изменений. Отмечается, что «пользователи будут получать различные макеты» нового опыта, о которых команда Xbox хочет слышать мнения, чтобы сформировать финальный продукт.

Вот что инсайдеров на Xbox на этой неделе в рамках нового раунда экспериментальных изменений:

Некоторым игрокам будут показаны различные макеты домашней страницы, в которых выбранные пользователем модули сгруппированы вместе для облегчения доступа.Игроки смогут добавлять свои группы популярных игр и приложений на главную и видеть их при прокрутке вниз. Это позволит более быстро получить доступ к играм и приложениям.





Пользователи могут добавлять отдельные игры на главный экран, чтобы иметь к ним легкий доступ и просматривать информацию об игре (в том числе, последний DVR контент) прямо на главной. Таким образом можно добавить до 10 игр.





Свои медиафайлы пользователи могут видеть в новом центре внимания «Смотри и слушай» (Watch & listen).Рядом с развлекательными приложениями появятся кнопки, которые дадут возможность быстро перейти в коллекции в магазине, чтобы найти больше приложений, фильмов и прочего.Списки игр из каталога Game Pass и из Microsoft Store для Xbox выбираются для игрока с использованием нового алгоритма и должны стать более актуальными.