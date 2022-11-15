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Игорь Крутой показал годовалого внука

Игорь Крутой показал годовалого внука
Композитор Игорь Крутой навестил своего внука. Артист показал, как он нянчится с годовалым внуком, которым его осчастливил внебрачный сын Яков. В Сети были опубликованы кадры, снятые во время совместной семейной прогулки. Как видно, звездный дедушка легко находит общий язык с ребенком. Крутой поздравил маленького Игоря с днем рождения. Он опубликовал в честь именинника трогательное стихотворение с теплыми пожеланиями. «Сегодня исполнился годик моему пока единственному внуку! С днём рождения, Игорь Яковлевич Крутой (младший)!», — написал Крутой.
Между прочим, композитор до этого несколько недель не выходил на связь с фанатами. Многие предполагали, что Игорь Яковлевич давно покинул Россию. Известно, что часть его семьи на постоянной основе живет в Штатах. Говорили, что Крутой присоединился к своим близким и возвращаться обратно не хочет. Однако видео с внуком продюсер снял в Москве, рассекретив тем самым своё место нахождение. Еще пару лет назад, напомним, никто не знал, что у Крутого есть внебрачный сын. Позже выяснилось, что много лет назад продавщица из бутика родила от Игоря Яковлевича сына, но воспитывал его другой отец. Продюсер узнал об этой истории от своего старшего сына. Уже после смерти матери Яков обратился к семье Крутого с просьбой о проведении ДНК-экспертизы. Убедившись, что обмана в этой истории нет, Крутой признал Якова своим сыном: дал ему фамилию и купил роскошный дом в Подмосковье.
# Шоу-бизнес Крутой Игорь
По материалам: z-aya

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