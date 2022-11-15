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Иностранцам будет проще получить компенсацию ущерба от ЧС

Иностранцам будет проще получить компенсацию ущерба от ЧС

Постоянно живущим в России иностранцам будут компенсировать ущерб от чрезвычайных ситуаций наравне с россиянами. Такой федеральный закон от 4 ноября 2022 года № 423-ФЗ вступает в силу 15 ноября.

Документ, разработанный правительством, вносит изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Установлено, что с 15 ноября иностранные граждане и люди без гражданства будут получать компенсацию ущерба от ЧС в том же порядке, что и россияне. Но условием является наличие у человека гражданства той страны, с которой у России есть соглашение по взаимным выплатам ущерба от природных и техногенных катастроф.

Ранее для получения компенсации иностранные граждане должны были обращаться в суд. Теперь им будет гораздо проще получить причитающиеся средства.


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По материалам: pnp.ru

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