. Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин

Вадим Карасев

Иран не подтвердил Минпромторгу информацию о поставках 40 газовых турбин в Россию

Представители Ирана опровергли Минпромторгу информацию о поставках 40 газовых турбин в Россию, заявил директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Михаил Кузнецов, его слова приводит ТАСС.

«Эта новость нас, действительно, потрясла, мы вышли на якобы автора этой новости, представителя Ирана. Он в разговоре с нами не подтвердил, что он давал такой комментарий. Соответственно говорить о том, что ожидаются поставки 40 иранских турбин, мы не можем, надеемся, что данный спрос будет удовлетворен российскими решениями», — заявил он.

Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о якобы подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин 23 октября.

Он тогда говорил, что добыча газа в Иране удвоилась за период санкций. Он добавил, что 85 процентов необходимых для газовой промышленности объектов и оборудования производятся внутри страны, за счет чего Тегеран смог подписать контракт с Москвой.