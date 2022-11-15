Вадим Карасев

Экс-премьер Словакии Чарногурский заявил, что в стране поддерживают действия РФ на Украине

Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский указал на то, что многие жители страны поддерживают действия России на Украине. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению Чарногурского, Словакию можно назвать другом России, так как во всех опросах за последние три года на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса «среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией».

Кроме того, в ходе опроса, который прошел в сентябре, более половины граждан — 52 процента проголосовали за поддержку Москвы в конфликте с Киевом. «Это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала», — отметил экс-премьер.