. Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»
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Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»

Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле «Секса в большом городе»
Певица Юлия Ковальчук с размахом отметила юбилей, пригласив звездных гостей. Юлия Ковальчук с размахом отпраздновала 40-летие. В личном блоге она поделилась фото и видео с праздника. Но это был не обычный день рождения. Экс-солистка группы «Блестящие» провела торжество в стиле популярного сериала «Секс в большом городе». Юлия предстала перед гостями в образе Кэрри Брэдшоу, ее подруги также пришли в нарядах, напоминающих героинь сериала. На певице был белый топ асимметричного кроя, брюки, чокер и туфли-лодочки.
Юлия Ковальчук описала свои эмоции в этот день.
«Знаете, я так благодарна богу, судьбе, любимому, родителям, друзьям, невзгодам, фортуне, недругам за то, что к 40 годам мое сердце наполнено только любовью, в моих венах течет кровь гармонии и самодостаточности, и у меня есть время и возможность наслаждаться жизнью, а не гнаться за желаемым и бесконечным», — поделилась Юлия Ковальчук
Вечеринку посетили звездные гости. На празднике можно было встретить Ларису Долину, Алсу, Александра Розенбаума и многих других. Супруг певицы Алексей Чумаков порадовал гостей живым выступлением.
Спела с ним дуэтом и виновница торжества. Выходили на сцену, поздравляли и пели и другие артисты.
# Шоу-бизнес Ковальчук Юлия
По материалам: z-aya

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