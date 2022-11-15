. Юлию Ауг гонят метлой отовсюду

Актриса Юлия Ауг слишком много наговорила и не нашла себе место. Артистка в начале этого года агрессивно высказывала в адрес россиян. Затем артистка демонстративно уехала из России в Эстонию, но, не найдя работу в Европе, вернулась в Москву. Правда, с распростертыми объятиями Ауг на родине никто не ждал. Сначала ее уволили из театра, так как зрители отказывались приходить на спектакли с ее участием. А теперь и свекровь выгнала Юлию из дома.По данным Mash, женщина заявила, что актриса не ухаживает за ней должным образом, а также яро поддерживает врагов нашей страны. У Ауг отобрали однокомнатную квартиру в Митино. Сама артистка комментарии по этой теме пока не дала.