. Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлию Ауг гонят метлой отовсюду

Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Актриса Юлия Ауг слишком много наговорила и не нашла себе место. Артистка в начале этого года агрессивно высказывала в адрес россиян. Затем артистка демонстративно уехала из России в Эстонию, но, не найдя работу в Европе, вернулась в Москву. Правда, с распростертыми объятиями Ауг на родине никто не ждал. Сначала ее уволили из театра, так как зрители отказывались приходить на спектакли с ее участием. А теперь и свекровь выгнала Юлию из дома.
По данным Mash, женщина заявила, что актриса не ухаживает за ней должным образом, а также яро поддерживает врагов нашей страны. У Ауг отобрали однокомнатную квартиру в Митино. Сама артистка комментарии по этой теме пока не дала.
# Шоу-бизнес Ауг Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским актером
Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским
Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье
Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье
Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем предварительно мыть
Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки
Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки
Николай Басков рассказал о своей госпитализации
Николай Басков рассказал о своей госпитализации
Алиса Вокс рассказала об экстремальном браке
Алиса Вокс рассказала об экстремальном браке
Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights
Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и
В США призвали прекратить поддержку Украины
В США призвали прекратить поддержку Украины
Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров
В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров

Топ на сегодня

Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Умер отец Дженнифер Энистон
Умер отец Дженнифер Энистон
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского

Еще по теме

Сбежавшая в Эстонию Юлия Ауг возвратилась в Россию, но осталась без работы
В Москве умерла народная артистка РСФСР Нина Архипова
Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят