. Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских» квитанций за ЖКУ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских» квитанций за ЖКУ

Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских» квитанций за ЖКУ

Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских» квитанций за ЖКУЮрист Аванесов рассказал о штрафах за выставление завышенных счетов за услуги ЖКХ

В случае, если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, необходимо разобраться в причинах. Не исключено, что потребителя пытаются ли вас обмануть — по недосмотру или специально. Об этом ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ. В ответе должны быть указаны размер и структура платежа. «Поданное заявление рассмотрят в течение трех дней», — подчеркнул юрист.

По словам Аванесова, для исполнителей, увеличивших сумму платежа по своей вине, предусмотрено наказание. Согласно Правилам оказания коммунальных услуг, в таком случае он будет обязан выплатить штраф в размере 50 процентов от правильной оплаты.

В России анонсировали подорожание ЖКУ с 1 декабря. Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на первый день зимы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Жизнь после смерти: что происходит с душой и телом человека после кончины
Жизнь после смерти: что происходит с душой и телом человека после
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде (20 фото)
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась
Более 15 игр из Game Pass в списке номинантов The Game Awards 2022
Более 15 игр из Game Pass в списке номинантов The Game Awards 2022
США предрекли критические последствия из-за поддержки Украины
США предрекли критические последствия из-за поддержки Украины
На Дом-2 отрепетировали свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова
На Дом-2 отрепетировали свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова
Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских» квитанций за ЖКУ
Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских»
Они нежные и ласковые: женщины каких знаков зодиака отличаются добротой
Они нежные и ласковые: женщины каких знаков зодиака отличаются
Как побороть бедность: заблуждения, которые не помогут стать счастливыми
Как побороть бедность: заблуждения, которые не помогут стать
Затраты на развитие микроэлектроники в России оценили в 800 миллиардов рублей
Затраты на развитие микроэлектроники в России оценили в 800
Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют
Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР
Карл III попросил назначить госсоветниками своих брата и сестру
Карл III попросил назначить госсоветниками своих брата и сестру

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом (3 фото)
"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!

Еще по теме

Украинцам обещают большие штрафы за неуплату ЖКХ
Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег
Платёжки ЖКХ полностью очистят от рекламы
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке