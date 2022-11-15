. Как побороть бедность: заблуждения, которые не помогут стать счастливыми

Вадим Карасев

Бедность — не приговор, однако выбраться из нее бывает непросто из-за вирусных установок и заблуждений. Тем, кто устал считать копейки до заработной платы, пора изменить мышление и сделать первый шаг к свободе от финансовых проблем.

Нередко мы сами становимся заложниками плачевного положения, и бороться с этим нужно уже сейчас. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие заблуждения не дают вырваться из тюрьмы бедности, встать на ноги и осуществить заветные мечты благодаря активности, настойчивости и умению быть гибкими.

1. У меня не получится. Сильное заблуждение, которое ломает многих и не дает развиваться. Низкая самооценка, боязнь сделать что-то не так и ошибиться, ожидание насмешек приводят к тому, что сделать шаг в новую жизнь становится невозможном. Такое состояние требует активной работы, начать которую стоит с повышения самоуверенности. Обретение чувства собственного достоинства поможет сделать первый шаг к победе и не останавливаться на достигнутом.

2. Бедный не сможет стать богатым. Еще одно заблуждение, которое опровергают миллионы успешных людей. Многие привыкли думать, что для счастливой жизни нужно родиться с золотой ложкой во рту, но это не так. Желание преуспеть становится двигателем, который с каждым шагом набирает обороты и не дает остановиться перед очередным препятствием. Умение подстраиваться под обстоятельства, обучение и воля к победе помогут открыть двери в счастливую жизнь.

3. Нужно покупать дорогие вещи. Выглядеть дорого мечтают многие, однако на пути к богатой жизни ждет множество коварных ловушек. Нет смысла одеваться в дорогие вещи и покупать себе аксессуары, цена которых выше доходов во много раз. На пути к счастью нет смысла тратить все заработанные деньги на то, что пока не по карману. Важно понимать, что даже в недорогой одежде можно запросто сорвать куш, если идти к цели.

4. Успех приходит к тому, кто придумывает что-то новое. Еще одно заблуждение, которое мешает развитию. Желание зарабатывать похвально, однако для этого совершенно не обязательно создавать что-то уникальное. Имея небольшой начальный капитал можно попробовать себя в проверенных нишах, изучить подводные камни и начать первые шаги к успеху. Развитие требует активности, а не огромных первоначальных капиталов.

5. Инвестировать непрактично. Безусловно, не имея никаких знаний об инвестициях можно запросто лишиться всех накоплений. Тем не менее грамотное вложение небольших средств в стабильные фирмы поможет заработать неплохие деньги. Изучив рынок, важно понять, что вложения могут быть минимальными, прибыль будет расти, а со временем придет и опыт.