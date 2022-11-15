. Как ужиться под одной крышей со Скорпионом: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Скорпионы обладают дурной славой, ведь многие говорят, что жить с ними вместе — это самое настоящее испытание. С этим нельзя не согласиться, но также важно помнить о том, что отношения с этим человеком всегда можно сделать более приятными. В этом вам помогут наши советы.

Скорпионы — это люди, которым часто нужна помощь в поисках решения кармических задач. Перед этими людьми порой стоит очень много подобных проблем, решение каждой из которых существенно продвигает поиски счастья. Не оставайтесь в стороне, если они остро нуждаются в вашей поддержке.

Ни в коем случае не теряйте их доверия

Это самое первое и самое главное правило из всех возможных. Скорпионы никогда не прощают предательства. Они крайне ревнивы, поэтому вам придется постоянно слышать от них вопросы «ты куда?», «кто это тебе звонит?» и так далее. Дело тут в том, что Скорпионы очень сильно любят свою вторую половинку. Они не хотят ее терять, поэтому переживают, что любимый человек может попросту влюбиться в кого-то другого.

Скорпионы совершенно точно не станут вас доставать все больше и больше своей ревностью и собственничеством, если вы будете спокойно относиться к их вопросам. Не скрывайте своих намерений, тогда все будет хорошо.

Примите как факт их злопамятность

Скорпионы — люди, которые помнят абсолютно каждое ваше обидное слово или действие. Это не всегда приятно, но с этим нужно просто смириться. Не стоит упрекать их в том, что они помнят, как вы их назвали год назад в разгар сильной ссоры. Это лишь усугубит ситуацию.

Второй половинке Скорпион мстить не будет, поэтому воспринимайте их желание напоминать вам про ошибки как дурную привычку, ведь, по сути, это она и есть.

Наберитесь терпения

Скорпион — это люди, у которых очень часто может меняться настроение. Да, жить с таким человеком бывает настоящим испытанием, но вам попросту придется это сделать. Если каждый раз, когда у Скорпиона будет меняться настроение, вы будете слишком остро на это реагировать, разрыва не избежать.

Всегда отдавайте себя полностью отношениям

В любви Скорпионы не знают полумер, поэтому требуют того же от своей второй половинки. Если они любят, то любят всем сердцем. Если они хотят помочь близкому человеку, то уделяют этому абсолютно все свое свободное время. Ни в коем случае не заставляйте Скорпиона в одиночку справляться с проблемами, особенно если их источником являетесь вы сами. Безответственность и инфантильность они ненавидят еще больше, чем эгоизм.

Помогайте Скорпиону работать над собой

Это очень важный аспект, на который необходимо обратить особое внимание. Скорпионы крайне требовательны к себе, но не всегда у них много мотивации. Если вы будете поддерживать их, то в будущем они точно ответят вам взаимностью. Им нужен человек, который будет оказывать помощь, причем самая большая и самая важная помощь для них — моральная. Порой Скорпионам хочется все бросить и сдаться, но если вы будете напоминать им, что они самые лучшие, они будут ценить вас еще больше.