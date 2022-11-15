. Какой церковный праздник отмечается 16 ноября 2022 года

Православные верующие 16 ноября 2022 года будут чтить память великомучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитерa и Аифала диакона. Этот церковный праздник имеет интересную и трогательную историю. А еще с этим днем связано множество примет.

История мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитерa и Аифала диакона

Иерарх Акепсим был предводителем общины христиан в одном персидском городе. Он благочестиво заботился о своих верующих и был для них истинным примером образа Христа. Люди также относились к нему уважительно и почтенно.

Однако правитель тех мест царь Сапор весьма негативно относился к церкви и христианам. Он приказал схватить и арестовать старца епископа Акепсима. Его привели на суд к языческому жрецу Ардаху.





Святитель Акепсим отказался участвовать в жертвоприношении, за что подвергся жестоким наказаниям, его избили и бросили в темницу. На следующий день туда же поместили семидесятилетнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала, которые также подверглись пыткам и наказаниям.

Несмотря на все страдания, гонения и муки, святые не отказались от своей веры в Христа. За это царь Сапор издал указ, чтобы Акепсиме отрубили голову, а Иосифа и Аифала жестоко избили и закидали камнями.

Место казни Акепсимы хорошо охранялось стражниками. Но на четвертый день после смерти святителя поднялся сильный штормовой ветер, молнией убило всех стражников, а преданные Акепсиму люди сумели похитить его тело и похоронить со всеми почестями. На его могиле выросло дерево, плоды которого обладали целебными свойствами.

Выпавший снег на замерзшую землю в этот день предсказывает урожайный будущий год.

Если 16 ноября мороз, то последующий год для людей будет неблагополучным.

Ненастье и буря вскоре будет, если в печи дрова сильно горят.

Скорое наступление зимы и холодов предсказывают облака, плывущие низко по небу.

Неблагополучным и неурожайным предстоящий год будет, если листья с деревьев до 16 ноября еще не опали, а снег уже летит.

Народные приметы на 16 ноября



