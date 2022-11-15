. Когда Москву завалит сугробами 2022

Синоптик рассказал, когда станет очень холодно в столице. Как бы ни хотелось москвичам продлить период теплой осенней погоды в столице, придется смириться с неизбежным. Зима уже совсем близко. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда жителям столицы ждать снега и морозов. Как заявил метеоролог, уже завтра, 14 ноября, во вторник, в Москве установятся отрицательные температуры. А к выходным в городе ляжет довольно приличный слой снега, что позволит горожанам провести досуг, катаясь на санках и лыжах. «В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студёно: минус 5-10, днем — минус 2-7», — заявил Тишковец РИА «Новостям». По словам специалиста, высота сугробов уже в субботу, 19 ноября, в среднем достигнет 8 сантиметров. Больше всего осадков выпадет на юге Московской области, там снежный покров будет почти в два раза больше. Тишковец подчеркнул, что вообще-то подобные погодные явления больше характерны для середины декабря, а не ноября. В понедельник, 14 ноября, температура воздуха в столице значительно упала, по сравнению с теплыми выходными. Утром в столице было +1, а днем ожидается лишь на один градус больше. Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов спрогнозировал несколько вероятных сценариев будущей зимы. Так, он заявил, что стоит готовиться к температурным аномалиям. Может быть не только экстремально тепло, но и очень-очень холодно. Он отметил, что в последние годы в московском регионе зимы бывают «сопливыми», слякотными, а в конце февраля нередко начинают цвести первоцветы. Но в этом году все может смешаться, погода будет очень переменчивой, что опасно для метеочувствительных людей.