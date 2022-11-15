. Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться

Певица Кристина Орбакайте собирается выступить на концерте в южной стране. Кристина Орбакайте накануне покинула родную страну. Фанатам переживать не стоит, ведь, судя по всему, артистка планирует вернуться и продолжить работать в России. Поездка исполнительницы за границу связана с рабочими вопросами. Орбакайте еще вчера выступала в Коломне, а уже сегодня греется под лучами солнца в Баку. По словам певицы, она приехала туда ради запланированного концерта. Во время трансфера в отель Кристина сделала фото с букетом цветов и сообщила о своих планах.«Сразу после концерта в Коломне, самолёт в Баку! И вот, я в солнечном городе!» — рассказала улетевшая Орбакайте. Уже 20 ноября она собирается возобновить свой тур. Первым городом, куда Орбакайте после поездки в Азербайджан приедет с концертом, станет Благовещенск. Известно, что Кристина была готова этой осенью и к выступлениям на сцене театра «Современник», но её планы нарушил отъезд Кирилла Сафонова. На днях дочь актера подтвердила, что он находится сейчас в Израиле. Говорят, что он уехал туда еще в сентябре, из-за чего руководству театра пришлось менять афишу. Кстати, там же уже несколько месяцев живет мать Орбакайте — Алла Пугачева. Она сбежала из России после объявления в стране частичной мобилизации. Примадонна на чужбине не скучает: артистка регулярно выходит в свет — даже чаще, чем делала это раньше.