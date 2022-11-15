. Лавров заявил, что Москва рассчитывает на преемственность подходов КНР в отношении РФ

В Москве приветствуют переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И в рамках саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, РФ рассчитывает на преемственность в подходах КНР на российском направлении. Лавров подчеркнул, что контактирует с Ван И в десятый раз в этому, а также отметил активные контакты руководителей обеих стран. «Последний контакт состоялся в Самарканде, на полях заседания Совета глав государств ШОС», — напомнил глава российского МИД.

Министр иностранных дел РФ также поздравил китайского коллегу с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая. По словам Лаврова, в Москве были рады узнать, что «товарищ Си Цзиньпин», давний друг российского народа», был единогласно переизбран на пост генсека. Это подтвердило его политический авторитет и поддержку его курса, сказал глава МИД.