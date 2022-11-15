. Люди с инвалидностью смогут зарегистрировать социальное предприятие

Бизнесмены с инвалидностью, трудоустроившие хотя бы одного работника из социально уязвимых категорий, смогут зарегистрировать свою компанию как социальное предприятие. Такой закон от 4 ноября 2022 года № 418-ФЗ вступает в действие 15 ноября.

Документ предусматривает изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», Раньше статус социально ориентированного могло получить только предприятие, на котором работают люди с инвалидностью. При этом сами граждане с ограниченными возможностями здоровья не имели права оформить свою компанию как социально ориентированную. Закон предоставил им такую возможность.





Если человек с инвалидностью является индивидуальным предпринимателем, то он может зарегистрировать свой бизнес как социальное предприятие. Такой же статус теперь могут получить компании, во главе которых находится гражданин с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроивший хотя бы одного работника с инвалидностью.



