Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР
Сегодня, 02:10 Вадим Карасев
Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике освобожден российскими войсками в результате упорных боев, сообщает Минобороны РФ.
"14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.
Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении поселка Майорск на Донецком направлении.
По материалам: uposters.ru