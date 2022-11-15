. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР

Вадим Карасев

Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике освобожден российскими войсками в результате упорных боев, сообщает Минобороны РФ.

"14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении поселка Майорск на Донецком направлении.