. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР
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Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР

Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике освобожден российскими войсками в результате упорных боев, сообщает Минобороны РФ.

"14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.


Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении поселка Майорск на Донецком направлении.

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По материалам: uposters.ru

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