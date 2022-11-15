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Минобороны заявило, что не наносило ударов рядом с украинско-польской границей

Минобороны заявило, что не наносило ударов рядом с украинско-польской границей

Российские средства поражения не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве назвали провокацией сообщения польских СМИ о якобы падении российских ракет на территории страны. Эти заявления распространяются умышленно для эскалации обстановки, отметили в Минобороны. В министерстве также подчеркнули, что обломки ракет, опубликованные на фото с места происшествия, не имеют отношения к российским средствам поражения.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет недалеко от города Люблин. В результате происшествия погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Местные СМИ сообщили, что польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

Новости о падении снарядов появились вскоре после массированного ракетного обстрела России по объектам инфраструктуры Украины. Позднее радио Lublin уточнило, что ракеты упали под Люблином в 15:40 по местному времени (17:40 по московскому).

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По материалам: pnp.ru

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