. Мошенники придумали новый способ воровать деньги с карты

Эксперт рассказал, как теперь выманивают деньги. В соцсетях можно встретить интересных людей, купить или продать нужную вещь и даже найти хорошую работу. Как показывают исследования, средний россиянин заходит в соцсети не реже раза в сутки, а кто-то практически оттуда не выходит. Этим активно пользуются мошенники. Суть ситуации: аферисты взламывают аккаунт в соцсети (личную страничку), а затем рассылают друзьям просьбы перевести деньги. При этом к каждому обращаются по имени или, изучив профиль, даже используют темы или терминологию, которой пользовались вы в своих переговорах. В последнее время появилось новшество. Для большей убедительности со взломанного аккаунта присылают даже фотомонтаж банковской карты, с именем-фамилией владельца. Мол, система быстрых платежей по номеру телефона не срабатывает — пришли по номеру именной карты, а вечером обещают деньги вернуть – с комиссией. Как не попасться в ловушку мошенника? — Просто перезвоните тому, кто якобы у вас просит денег. Это самый простой и верный способ. — Не отвечайте мошеннику в соцсетях. Вашу активность могут запомнить на будущее – и станут чаще пытаться «разводить вас». Полностью защититься от мошенников трудно: они хорошие психологи и умеют пользоваться нашими слабостями. Но риск можно снизить. Для этого нужно соблюдать несложные правила безопасности и помнить основные схемы разводов.