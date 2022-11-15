. Муж Татьяны Тотьмяниной рассказал о ее состоянии
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Муж Татьяны Тотьмяниной рассказал о ее состоянии

Муж Татьяны Тотьмяниной рассказал о ее состоянии
Фигуристка Татьяна Тотьмянина госпитализирована на скорой помощи. Спортсменка экстренно доставили в московскую клинику на обследование. Она пострадала во время неприятного происшествия, случившегося во время съемок шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Как рассказал Илья Авербух, продюсер проекта, фигуристка получила травму колена в результате падения её партнера Ивана Колесникова. Он потерял равновесие и в моменте случайно задел коньком колено Тотьмяниной. Она хотела продолжить номер, но не смогла из-за сильного болевого шока. Прямо с площадки её отвезли на «скорой» в больницу на обследование.
Алексей Ягудин, муж олимпийской чемпионки, подтвердил информацию о том, что его жена находится под присмотром врачей. Однако он пока что не располагает информацией, которая была полезна журналистами. Супруг честно сказал, что сам ждет результатов обследования и сильно волнуется за любимую. «Честно, не знаю, как сейчас состояние Тани. Она в больнице, идет обследование»,— цитирует Ягудина источник «Матч ТВ».  Кстати, в тот же день проблемы на проблемы со здоровьем пожаловалась другая участница шоу. Регина Тодоренко сообщила, что у неё случился аллергический приступ. Из-за реакции лицо ведущей опухло и покраснело. Это произошло за полчаса до выхода Регины на лед, когда она уже готовилась в гримерке к началу съемок.
# Шоу-бизнес Тотьмянина Татьяна
По материалам: z-aya

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