. На Дом-2 отрепетировали свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова

Вадим Карасев

Началось то, чего поклонники телешоу не слишком желали видеть. Про настоящую свадьбу, судя по всему, можно забыть, поэтому реклама спонсоров пошла на постановочные, не самые качественные спектакли. Барзиков и Бухынбалтэ решили провести репетицию свадьбы. Они взяли костюм и платье в аренду, установили арку и заказали торт. Данную церемонию решила провести Екатерина Гордеева. Тем временем Ване и Крис в очередной раз удалось продемонстрировать свою любовь.Не просто так Маргарита Куксенко говорила, что цирк уехал, а клоунов забыли... Собственно, Артём Грант, который был другом жениха, смог это доказать. Осталось только дождаться полноценной реакции Риты. Всем прекрасно известно, что она возмущена тем, как Барзиков позорит её перед друзьями и знакомыми.Сами гости даже наряжаться не стали. Просто съели торт и понаблюдали за тем, как Барзиков стянул подвязки с ног Крис. Зато Алексей Ефремов и Алина Артёмова ведут подготовку к настоящей свадьбе, однако у них очень мало подписчиков, поэтому им решили сделать барьер с помощью Барзиковых, которые сделали рекламу спонсорам Дом-2.