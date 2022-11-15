. На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование

Вадим Карасев

Лидеры государств "Группы двадцати" (G20) впервые в истории организации не станут делать совместное фото на церемонии открытия саммита организации на Бали. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo, ссылаясь на руководство Индонезии.

Как утверждает источник, традиционную церемонию фотографирования отменят в связи с сопротивлением некоторых западных государств. Так, представители США и Евросоюза отказались находиться в одном кадре вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Бойкот западных делегаций напрямую связан с действиями России на Украине.

В агентстве предположили, что разногласия внутри "Большой двадцатки" по теме Украины могут помешать принять традиционную декларацию по итогам встречи. Kyodo передает, что принципиальные различия в позициях сторон просто не позволят достичь консенсуса.

Ранее некоторые западные источники сообщали о якобы госпитализации Лаврова на Бали. Сам министр опроверг информацию. Губернатор индонезийской провинции отметил, что российский министр находится "в добром здравии", а в больнице просто проходил обследование.

Мероприятие состоится 15 и 16 ноября. В "Большую двадцатку" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, Япония и Евросоюз.

Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммите по видеосвязи. Италия, Германия, Испания и Франция, предположительно, выступят за бойкот России, Китай эту идею не поддерживает.