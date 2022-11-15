. На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование

На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование

Лидеры государств "Группы двадцати" (G20) впервые в истории организации не станут делать совместное фото на церемонии открытия саммита организации на Бали. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo, ссылаясь на руководство Индонезии.

Как утверждает источник, традиционную церемонию фотографирования отменят в связи с сопротивлением некоторых западных государств. Так, представители США и Евросоюза отказались находиться в одном кадре вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Бойкот западных делегаций напрямую связан с действиями России на Украине.


В агентстве предположили, что разногласия внутри "Большой двадцатки" по теме Украины могут помешать принять традиционную декларацию по итогам встречи. Kyodo передает, что принципиальные различия в позициях сторон просто не позволят достичь консенсуса.

Ранее некоторые западные источники сообщали о якобы госпитализации Лаврова на Бали. Сам министр опроверг информацию. Губернатор индонезийской провинции отметил, что российский министр находится "в добром здравии", а в больнице просто проходил обследование.

Мероприятие состоится 15 и 16 ноября. В "Большую двадцатку" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, Япония и Евросоюз.

Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммите по видеосвязи. Италия, Германия, Испания и Франция, предположительно, выступят за бойкот России, Китай эту идею не поддерживает.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на Украине
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на
В России подсчитали молодых айтишников
В России подсчитали молодых айтишников
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили
Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили
Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову гостье
Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову
Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться
Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться
Изучаем китайский язык
Изучаем китайский язык
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную говядину
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей интуиции
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей

Еще по теме

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита в Аргентине
Мурашко назвал назначение спецоперации
Главы МИД G20 отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым
Главы государств G20 согласовали совместное заявление по завершении саммита