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Названа необходимая для запуска производства микрочипов в России сумма

Названа необходимая для запуска производства микрочипов в России сумма«Яков и партнеры»: для выпуска чипов России должна потратить 400-500 миллиардов рублей

На достижение технологического суверенитета в области микроэлектроники России в период до 2030 года понадобится потратить не менее 400-500 миллиардов рублей. Такая сумма названа в отчете компании стратегического консалтинга «Яков и партнеры», с которым ознакомился «Коммерсантъ».

По состоянию на 2022 год в стране не хватает мощностей для производства достаточного количества чипов даже базового уровня, то есть по техпроцессу 90 нанометров и более. Спрос на них превышает 30 тысяч пластин в месяц, но производители не закрывают и трети потребностей.

В России потенциальная производственная мощность оборудования для производства базовых чипов составляет 26 тысяч пластин в месяц. Но 70 процентов мощностей не запущены в эксплуатацию, поэтому выпускать удается только 8 тысяч. В теории полноценное использование предприятий могло бы практически закрыть текущий дефицит.

При этом, по оценкам «Яков и партнеры», в ближайшие пять лет российской промышленности понадобятся 60 тысяч пластин в месяц, а в 2030-2035 годы — более 100-150 тысяч. Увеличение производства сопряжено со многими сложностями.

Например, в стране отсутствует собственное фотолитографическое оборудование и производство кремниевых пластин. Чтобы смягчить проблему, эксперты советуют срочно увеличить импорт оборудования из дружественных стран, в том числе закупать то, что было в употреблении. По оценке авторов отчета, помочь России может сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии.

В компании полагают, что половину из необходимых 400-500 миллиардов рублей можно выделить из бюджета, причем больше половины инвестиций должны пойти на капитальные затраты, модернизацию производственных площадок и создание новых линий по производству чипов и кремниевых пластин в 200 миллиметров.

Ранее сообщалось, что доля бракованных чипов в поставках из Китая с начала года выросла в 20 раз, с 2 до 40 процентов. Этому поспособствовали санкции западных стран, из-за которых российским покупателям приходится сотрудничать с неавторизованными продавцами.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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