. "Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка назвала причину побега Милохина из "Ледникового периода"

Вадим Карасев

20-летний Даня Милохин этой осенью неожиданно для поклонников покинул шоу "Ледниковый период". Журналистка Алена Жигалова предположила, что истинная причина этого заключается в том, что скандальный тиктокер наконец получил американскую визу.

Ведущая Youtube-шоу "Алена, блин!" обратила внимание, что после ухода из "Ледникового периода" Даня Милохин перебрался в США, где присоединился к собственному тикток-хаусу Dream Team.



Мечтавший получить американскую визу блогер наконец смог осуществить свою мечту - причем в разгар съемок "Ледникового периода".

"Теперь тиктокер никак не нарадуется своему пребыванию в Лос-Анджелесе, а у нас закрадываются сомнения: не полученная ли виза повлияла на решение Милохина кинуть все проекты в России?" - отметила Жигалова в своем Telegram-канале.

При этом она опубликовала снимки, на которых довольный Даня Милохин развлекается в Лос-Анджелесе.

Сам Даня Милохин объяснял свой уход из "Ледникового периода" тем, что не может делать то, чего не хочет.

"В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: "Мы готовы". Я свалил. Еще все мои ребята сейчас где-то в других странах, а я сижу и делаю то, что я не хочу делать. Вот и захотелось уехать. Прошу прощения", - говорил блогер.

Милохин оказался в черном списке на российском ТВ

В своем Telegram-канале скандальный тиктокер накануне откровенно намекнул, что скорее всего российские зрители больше не увидят его на телевидении.

А Даня чего такой веселый? он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов