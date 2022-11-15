. Нейросеть преобразила кадры из «Властелин колец», превратив их в изображения в стиле мультиков студии Pixar
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Нейросеть преобразила кадры из «Властелин колец», превратив их в изображения в стиле мультиков студии Pixar

Нейросеть преобразила кадры из «Властелин колец», превратив их в изображения в стиле мультиков студии Pixar

Stable Diffusion — относительно новая нейросеть, которая была выпущена в 2022 году. Несмотря на это она уже успела привлечь внимание многих пользователей, заинтересованных в возможностях искусственного интеллекта. Пользователь Gagarin1961 решил испытать её и лично проверить, насколько она умеет справляться с формированием запросов.

Gagarin1961 преобразовал кадры из трилогии фильмов «Властелин колец» в изображения в стиле мультфильмов студии Pixar. Результатом он поделился на сайте Reddit.

Всего покоритель нейросетей представил 16 иллюстраций. На них мы можем увидеть не только персонажей, но и некоторые локации из волшебного фэнтезийного мира. Предлагаем вам насладиться получившимся результатом. Посмотрели бы такой мультик?

Арагорн

Gagarin1961

Дворф Гимли

Gagarin1961

Получившиеся иллюстрации выглядят детализировано и красочно. Как признаётся сам автор, он потратил на их создание достаточно много времени.

Гендальф

Gagarin1961

Фродо Бэггинс

Gagarin1961

Саруман — маг Ордена Истари

Gagarin1961

Бильбо Бэггинс

Gagarin1961

Лесной эльф Леголас

Gagarin1961

Stable Diffusion неплохо справляется с обработкой одиночных кадров. Однако, к сожалению, пока программа не умеет сохранять преемственность образов. На каждом изображении герои выглядят слегка по-разному. Если эту проблему удастся решить, то в скором времени нас может ожидать выход полноценных фильмов, переделанных в различных стилистиках.

Правитель Ривенделла Элронд

Gagarin1961

Эльфийская владычица Галадриэль

Gagarin1961

Страна Шир

Gagarin1961
Gagarin1961

Крепость стражи

Gagarin1961

Фэнтезийный мир Средиземья

Gagarin1961

Гендальф в боевой стойке

Gagarin1961

Нейросеть не всегда генерирует запросы удачно, даже имея детальные описания. Программа может упустить ряд важных нюансов, которые характерны для персонажей. Однако искусственный интеллект быстро учится и совершенствуется, в связи с чем допускает всё меньше ошибок.

Демоническое существо балрог

Gagarin1961

Пиксаровская версия ока Саурона

Gagarin1961

Здесь вы можете посмотреть портреты персонажей «Властелина колец», которые создала нейросеть Midjourney по оригинальному книжному описанию.

# Интересное
По материалам: twizz

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