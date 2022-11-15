. Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную говядину

Говядина — не только вкусное мясо, но и полезное. При этом очень важно уметь готовить его правильно. Если долго тушить мясо, тогда оно выйдет нежным и будет распадаться во рту. К тому же оно выделяет много сока, который можно использовать как соус к гарниру. Рецепт приготовления нежной тушеной говядины достаточно простой и, самое главное, не займет много времени.

Нежное и тающее во рту мясо: рецепт приготовления тушеной говядины

Для приготовления вкусного мяса вам понадобится:

говядина — 1 кг.;

лук — 400 грамм;

вода — 100 мл.;

чеснок — 3 зубчика;

сливочное масло — 150 грамм;

сахар — 1 ч.л.;

перец — по вкусу;

лавровый лист;

соль — 0,5 ч.л.;

9% уксус — 1 ч.л.

Как приготовить





Берем кусок мяса и хорошенько его промываем под проточной водой. Далее аккуратно вытираем его салфетками. Говядину надо нарезать крупными кусками и поместить их в кастрюлю. Заливаем чистой питьевой водой.

Берем лук, очищаем его и аккуратно нарезаем в форме колец. Выкладываем его сверху на говядину. Крупными кубиками надо нарезать сливочное масло и тоже выложить на лук.

Тушим говядину на протяжении часа под полузакрытой крышкой на слабом огне. Если сделать огонь больше, вода может выкипеть, а мясо пригорит.

Далее добавляем в блюдо по вкусу соль, перец, сахар, уксус и мелко нарезанный чеснок. Чем старше и жестче мясо, тем дольше его надо варить. Старую говядину придется тушить около 90 минут. Время от времени мясо надо пробовать на мягкость.





Не удивляйтесь тому, что в процессе приготовления в кастрюле может быть много жидкости. Тогда придется снять крышку, чтобы лишняя влага испарилась. Лавровый лист добавляем за 10 минут до окончания варки.

Помимо этого, варить говядину можно в мультиварке. Для этого достаточно использовать режим “Каша” или “Тушение”. Однако для мультиварки понадобится больше времени — мясо в ней будет тушиться чуть более 2 часов.

Добавим, что к мясу отлично подойдет пюре или макароны.