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Николай Басков рассказал о своей госпитализации

Николай Басков рассказал о своей госпитализации
46-летний певец Николай Басков попал в больницу. Артист был вынужден прокомментировать состояние своего здоровья после того, как несколько дней назад его госпитализировали в одну из столичных клиник. Народный артист вышел на связь из больницы, где до сих пор находится, и заверил общественность, что поводов для беспокойства нет – его скоро отпустят домой. Натуральный блондин» уточнил, что помощь медиков ему потребовалась из-за больной ноги, а вовсе не из-за каких-то опасных недугов, слухи о которых гуляют по Сети.
«Выйду уже через несколько дней»,  — поспешил обнадежить фанатов артист в беседе с «АиФ». Напомним, Басков привлек всеобщее внимание после съемок в новой программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Поклонники певца были шокированы, увидев его на экране: казалось, что он сильно поправился, а его лицо опухло. Не удивительно, что в соцсетях сразу же начали появляться самые разные теории о причинах таких перемен во внешности «золотого голоса России», и тяжелая болезнь стала наиболее вероятным объяснением его состояния. Эксперты предположили, что у Баскова могли развиться проблемы с почками, что вызвало задержку жидкости в организме. Также некоторые врачи заподозрили, что артист «опух» из-за резкого отказа от приема антидепрессантов или таблеток для похудения – подобные лекарства часто имеют такой побочный эффект, они влияют на замедление обменных процессов в организме.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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