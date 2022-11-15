. Новая игра стала доступна бесплатно по Games With Gold на Xbox — Dead End Job

Вадим Карасев





Сегодня, 15 ноября, игрокам стала доступна новая игра бесплатно по программе Games With Gold. Игроки с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate уже сейчас могут бесплатно загрузить игру Dead End Job по Games With Gold.

Dead End Job — игра, которая вышла в 2019 году на всех актуальных игровых платформах. Ее рейтинг на Opencritic находится на уровне в 66 баллов из 100. Сама игра представляет собой шутер с процедурной генерацией уровней. В Dead End Job есть локальный кооператив на двух игроков.

Dead End Job

Вы играете за Гектора Плазма — сотрудника компании «Бес-И-зыди» и эксперта по паранормальным явлениям. Ваша задача — ловить призраков в офисах, ресторанах и прочих заведениях.

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Ниже можно посмотреть геймплей Dead End Job.

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