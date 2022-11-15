. Общественные движения получат больше прав

Общественные движения смогут образовывать органы управления, утверждать годовой отчет и принимать решения о создании филиалов и представительств. Такой Федеральный закон от 04.11.2022 № 426-ФЗ вступает в силу 15 ноября.

Документ вносит изменения в статью 9 Закона «Об общественных объединениях» и предусматривают расширение полномочий постоянно действующего руководящего органа общественного движения. Ранее закон приняла Государственная Дума и одобрил Совет Федерации.

Как поясняла один из авторов документа депутат Ольга Занко, нововведение позволит общественным движениям эффективнее решать необходимые задачи и не тратить время и ресурсы на различные бюрократические процедуры.





«Например, если движение хочет открыть свое представительство или утвердить годовую отчетность, то уже не нужно собирать весь съезд, а достаточно принять решение постоянно действующим коллегиальным органом», — объяснила депутат.

Также, по словам сенатора Николая Владимирова, закон уравнивает в правах общественные движения и общественные организации, которые уже имеют соответствующие полномочия.



