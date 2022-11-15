. Ольга Бузова собирается с помпой отпраздновать новоселье

36-летняя певица и ведущая Ольга Бузова скоро будет отмечать новоселье. Артистка на днях закончила ремонт в своей новой квартире, которую приобрела еще в 2020 году за 120 миллионов рублей. Апартаменты площадью в 220 квадратных метров певица купила в элитном жилом комплексе, расположенном в живописном месте на берегу небольшого озера. Артистка вложила немало денег в отделку жилья и теперь наконец-то сможет наслаждаться всеми удобствами. Бузова заехала в квартиру в минувшие выходные, но ей еще предстоит нелегкий труд по разбору многочисленных вещей, благо места в апартаментах много: только одна гардеробная представляет собой просторную комнату в 30 квадратных метров.«Я шла к этому два года, пока в квартире длился ремонт. Сейчас, конечно, вокруг меня коробки. 270 обычных коробок, 100 больших, 35 чемоданов. А вообще, нет ничего лучше больших клетчатых сумок. С таким объемом переезда справиться очень сложно. На самом деле это очень большое счастье, но и большой стресс», — призналась артистка. К счастью, Ольге активно помогает ее команда. Сначала они нагрянули домой к телеведущей и заставили ее избавиться от скопившегося в съемном жилье хлама, а теперь будут приводить в порядок ее новые апартаменты. Телеведущая также не исключила, что, как только расставит все по местам, с размахом отпразднует новоселье. «Я думаю, если мой директор Антон позовет прессу ко мне на новоселье, то желающих будет очень много. Расстелем ковровую дорожку. Я буду вас удивлять нарядами», — заявила певица в интервью Teleprogramma.pro.