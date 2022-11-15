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Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде (20 фото)

Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в ГолливудеЕсли перелистнуть биографию Ольги Куриленко, то становится понятно: она прославилась благодаря модельному прошлому. Уже после актриса начала сниматься в фильмах с Томом Крузом, а затем и в проекте "Хитман". Особняком в ее фильмографии стоит картина "Квант милосердия", где она сыграла девушку Бонда. Сегодня ей 40, а она по-прежнему молода, горяча и красива.


Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
Ольга Куриленко отмечает 40-летие: девушка Бонда, которая добилась успехов в Голливуде
# Главные новости
По материалам: триникси

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