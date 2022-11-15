. Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову гостье

Беременная телеведущая Ольга Орлова с размахом отпраздновала 45-летие. В минувшие выходные Ольга Орлова отметила 45-летие. Телеведущая собрала друзей и коллег в одном из столичных ресторанов и закатила шумную вечеринку с угощениями, танцами, выступлениями звезд и выносом огромного торта. Однако во время последнего пункта программы произошел небольшой конфуз, едва не закончившийся трагедией и вызовом «скорой помощи». Звезда «Дома-2» заказала на день рождения большой клубничный торт. Телеведущая отдала предпочтение не ярусному варианту десерта, а угощению, больше напоминающему пирог. Торт оказался довольно внушительным в диаметре, поэтому его оказалось не так просто внести в зал.Блюдо с десертом официанты сначала везли на тележке, но едва не снесли голову гостьи, сидевшей спиной к проходу. Женщина, судя по всему, не заметила движущейся процессии и получила удар краем подноса по голове, к счастью, несильный. В итоге торт пришлось поднять и дальше перенести его на руках так, чтобы больше никого не задеть. В остальном праздник Орловой прошел на ура. Звезда «Дома-2» появилась перед гостями в облегающем серебристом платье и, несмотря на уже заметно округлившийся живот, развлекалась наравне со всеми.Среди гостей можно было заметить Анну Седокову, Ксению Бородину, Жасмин, Алсу, Влада Лисовца и многих других, а за музыкальное сопровождение вечеринки отвечали Владимир Пресняков и Алексей Чумаков. А вот муж телеведущей, личность которого она упорно скрывает, старался не светится на празднике и избегал камер.