. "Пацан к успеху пришел": певица Mary Gu поделилась снимками с новым бойфрендом

Вадим Карасев

29-летняя певица Mary Gu (Мария Гусарова) в апреле 2022 года заявила о разводе с музыкантом Дмитрием Богоявленским. Пара прожила вместе около четырех лет. Мария полгода не распространялась о своей личной жизни, но теперь решила показать бойфренда.

С Дмитрием певица осталась в дружеских отношениях, однако поклонники все равно переживали за девушку. Спустя некоторое время ее часто стали видеть в компании видеоблогера Сергея Дагни и, как оказалось, не зря.

По последним совместным снимкам инфлюенсеров нетрудно сделать вывод, что у них романтические отношения. "Каверщица и рэпер весело проводят время вместе", — подписала Гусарова фотоальбом.

Подписчики порадовались за Марию. "Если они расстанутся, я перестану верить в любовь", "Когда перестали врать себе", "Зашла в комменты посчитать количество "наконец-то", "Пацан к успеху пришел", "Знала, что они будут вместе", — пишут юзеры.

Певица знала, что многие давно подозревают их, и также опубликовала одну из фотографий с подписью "а че в смысле". Поклонники полгода ждали этого момента.

Кроме того, Гусарова показала кадры, на которых она лежит на диване, а Сергей обслуживает ее. Драгни принес возлюбленной чай, а потом долго носил шоколадки, чтобы найти нужную.