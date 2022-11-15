. Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Завтра, 15 ноября, состоится релиз Pentiment — новой игры от Obsidian, геймдиректором которой выступил Джош Сойер. Известный в игровой среде специалист отмечал, что почти 30 лет хотел создать такой проект, и уже скоро он станет доступен игрокам.

Сегодня журналисты опубликовали первые оценки Pentiment, которые оказались весьма высокими. Сейчас на Opencritic опубликовано 38 рецензии на игру, а ее оценка находится на уровне в 86 баллов из 100. Некоторые из оценок игровых изданий:

VG247 — 5 из 5Eurogamer — рекомендуетGod is a Geek — 9 из 10PCGamesN — 7 из 10XboxEra — 8.7 из 10

Журналисты расхваливают в Pentiment атмосферу, даже критики из PCGamesN, которые поставили довольно низкий балл за геймплей и темп игры, отмечают, что сеттинг Верхней Баварии 16 века передан фантастически. Рецензент пишут и про отличный визуальный стиль, а также про интересных и проработанных персонажей. Развитие истории в игре может показаться медленной, если игроки ожидают классическую ролевую игру с быстрым темпом, для тех же, кто готов погрузиться игра станет «настоящим произведением искусства».

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Напомним, на старте в Pentiment не будет русской локализации, но разработчики обещают ее добавить позже.