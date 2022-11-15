. Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass

Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass


Завтра, 15 ноября, состоится релиз Pentiment — новой игры от Obsidian, геймдиректором которой выступил Джош Сойер. Известный в игровой среде специалист отмечал, что почти 30 лет хотел создать такой проект, и уже скоро он станет доступен игрокам.

Сегодня журналисты опубликовали первые оценки Pentiment, которые оказались весьма высокими. Сейчас на Opencritic опубликовано 38 рецензии на игру, а ее оценка находится на уровне в 86 баллов из 100. Некоторые из оценок игровых изданий:



VG247 — 5 из 5



Eurogamer — рекомендует



God is a Geek — 9 из 10



PCGamesN — 7 из 10



XboxEra — 8.7 из 10

Журналисты расхваливают в Pentiment атмосферу, даже критики из PCGamesN, которые поставили довольно низкий балл за геймплей и темп игры, отмечают, что сеттинг Верхней Баварии 16 века передан фантастически. Рецензент пишут и про отличный визуальный стиль, а также про интересных и проработанных персонажей. Развитие истории в игре может показаться медленной, если игроки ожидают классическую ролевую игру с быстрым темпом, для тех же, кто готов погрузиться игра станет «настоящим произведением искусства».


Watch this video on YouTube

Напомним, на старте в Pentiment не будет русской локализации, но разработчики обещают ее добавить позже.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на Украине
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на
В России подсчитали молодых айтишников
В России подсчитали молодых айтишников
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили
Влияние санкций на внешнеполитический курс России оценили
Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову гостье
Ольга Орлова своим огромным именинным тортом едва не снесла голову
Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться
Кристина Орбакайте покинула Россию, но обещала вернуться
Изучаем китайский язык
Изучаем китайский язык
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную говядину
Нежное мясо, которое можно есть губами: как приготовить тушеную
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской разведки Нарышкиным
Глава ЦРУ Бернс прибыл в Турцию на встречу с главой российской

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей интуиции
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей

Еще по теме

Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass
Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором рассказала о создании игры
Pentiment от Obsidian будет работать в 60 FPS на всех Xbox, в том числе на Xbox One
Официально: Pentiment от Obsidian «ушла на золото» — в Game Pass в ноябре