. Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана

Популярный комик рассказал об Урганте вне экранаКомик Оганисян рассказал, что в жизни Иван Ургант много шутит и знает, «как себя вести»

Популярный стендап-комик, сценарист шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Гарик Оганисян рассказал о поведении телеведущего Ивана Урганта вне экрана. Подробности он раскрыл в интервью для YouTube-шоу «Предельник».

По словам комика, Ургант воспитанный и знает, «что где надо говорить и как себя вести». Также Оганисян назвал шоумена человечным и добавил, что видел много раз, как он помогал своим знакомым, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Оганисян отметил, что в жизни телеведущий много шутит. Он привел в пример случай, когда Ургант пришел к нему в гости.

«У нас там ремонт дома шел, только две комнаты были отремонтированы. И мы [с Ургантом] заходим в дом, я говорю: "Блин, прости, просто с утра начали дом ремонтировать, когда узнали, что ты будешь". И он говорит: "Ну, конечно, это кошмар. (...) Надо было [отремонтировать] весь дом". Я такой [говорю]: "Я понимаю, исправим. Извините, босс"», — вспомнил он.

Шоу «Вечерний Ургант» и ряд других развлекательных программ перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. Их заменили передачи общественно-политической направленности. 12 мая издание PeopleTalk написало о закрытии «Вечернего Урганта». Однако Первый канал опроверг это сообщение. Последний выпуск программы вышел в эфир 21 февраля.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Фейл на кухне
Фейл на кухне
Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана
Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана
Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду
Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду
Саша Савельева перенесла имплантирование
Саша Савельева перенесла имплантирование
Татьяна Васильева не стала спрашивать детей, как назвать внука
Татьяна Васильева не стала спрашивать детей, как назвать внука
Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии
Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное фотографирование
На саммите "Большой двадцатки" впервые отменили совместное
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на Украине
Экс-премьер указал на поддержку жителями Словакии действий России на
В России подсчитали молодых айтишников
В России подсчитали молодых айтишников
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Судьбоносная неделя: невероятно повезет женщинам 5 знаков зодиака
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game Pass
Pentiment от Obsidian получает высокие оценки, игра выходит в Game
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского
В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей интуиции
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей
Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в домогательствах
Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в

Еще по теме

Ургант нашел вырезанную шутку Поперечного на помойке и вставил ее в эфир
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Вера Брежнева появилась на Первом канале без нижнего белья
Вечерний Ургант — Эдвард Радзинский (19 12 2016)