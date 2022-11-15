Популярный ведущий пошутил над уходом Милохина из «Ледникового периода»
Популярный российский ведущий Владимир Маркони пошутил над уходом блогера Дани Милохина из шоу Первого канала «Ледниковый период», заявив, что тиктокер покинул проект из-за него. Комментарий Маркони передает «Газета.ру».
«Даню можно понять, ему наговорили и наобещали, что кататься мы будем в паре в неприлично обтягивающих костюмах. Понятно его разочарование, когда ему дали другого человека. Это предательство! Даня — честный парень, поэтому давайте не будем жестокими», — поиронизировал шоумен.
Милохин объявил, что покидает шоу «Ледниковый период», 25 октября. Свой уход блогер объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать это нет смысла», — заявил он. Блогер также выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.
В сентябре Милохин рассказал, что происходит за кулисами «Ледникового периода». Тогда он признался, что задумывался об уходе из шоу.
Тиктокер выступал в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.