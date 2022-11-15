. Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу нарекли "лицемеркой", а Саша Стоун покинул проект
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу нарекли "лицемеркой", а Саша Стоун покинул проект

Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу нарекли "лицемеркой", а Саша Стоун покинул проект

Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу нарекли "лицемеркой", а Саша Стоун покинул проект

Первый выпуск шоу "Наследники и самозванцы" уже вышел на экраны. 16 селебрити с ведущей Ляйсан Утяшевой начали соревноваться за главный приз в 5 миллионов рублей. Разумеется, реалити не обошлось без скандалов и интриг.

Одной из участниц стала экс-жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай, которую уже нарекли лицемеркой и обманщицей. "Айза — первая, кто будет лицемерить и обманывать. Потому что человек, который говорит, что он не будет лицемерить и обманывать, 150% будет лицемерить и обманывать", — зявил звезда "Реальных пацанов" Игорь Озлобихин.


Впрочем, он наверняка прав, потому что ведущая Утяшева отдала ей роль самозванца в минувшей игре. Айзе действительно придется быть нечестной, если она хочет выиграть. 

Алена Шишкова, которую уже успел довести до слез Влад Кадони, уверена, что лицемерить и обманывать будут все участники. "Все сразу превратились в шакалов", — заявила бывшая рэпера Тимати.


Саша Стоун покинул шоу "Наследники и самозванцы"

Помимо Айзы, роль самозванца досталась блогеру Саше Стоуну и фигуристу Максиму Транькову, а остальные принялись их разоблачать. Бывший ухажер Ольги Бузовой Дава сразу сразу заметил, что Стоун начал странно себя вести, поэтому указал на него.

Большинство других конкурсантов тоже заподозрили Сашу, поэтому ему пришлось покинуть проект. Теперь оставшимся самозванцам предстоит переманить кого-то еще на свою сторону. Они выбрали таковым Влада Кадони, но пока неизвестно, согласится ли он.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights
Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и
В США призвали прекратить поддержку Украины
В США призвали прекратить поддержку Украины
Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров
В Госдуме назвали перформансом условия Зеленского для переговоров
Стали известны подробности визита Собчак в офис «Ростеха»
Стали известны подробности визита Собчак в офис «Ростеха»
Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу нарекли "лицемеркой", а Саша Стоун покинул проект
Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу
Без приложения усилий: названы 4 знака зодиака, у которых есть шанс стать богаче к концу ноября 2022 года
Без приложения усилий: названы 4 знака зодиака, у которых есть шанс
Спасение рядового котовски, который провалил миссию
Спасение рядового котовски, который провалил миссию
Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram
Забавный комикс для хорошего настроения (15 фото)
Забавный комикс для хорошего настроения (15 фото)
Ермакова расстраивается из-за бесплодия, а Чистов не хочет заводить больше одной жены
Ермакова расстраивается из-за бесплодия, а Чистов не хочет заводить
Дочери Дмитрия Харатьяна приходится нелегко за рубежом
Дочери Дмитрия Харатьяна приходится нелегко за рубежом

Топ на сегодня

Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Умер отец Дженнифер Энистон
Умер отец Дженнифер Энистон
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
Немецким солдатам выдали форму с символами SS
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского

Еще по теме

Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити «Наследники и самозванцы»
"Нельзя же так сильно стебаться": Влад Кадони довел Алену Шишкову до слез на съемках нового шоу
Звездные яйца - 8 выпуск, Актеры и Актрисы (19.10.2017)
Бывшая жена Гуфа рассказала о кастинге на роль соведущей Соловьева