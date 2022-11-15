. Последние новости шоу "Наследники и самозванцы": Айзу нарекли "лицемеркой", а Саша Стоун покинул проект

Вадим Карасев

Первый выпуск шоу "Наследники и самозванцы" уже вышел на экраны. 16 селебрити с ведущей Ляйсан Утяшевой начали соревноваться за главный приз в 5 миллионов рублей. Разумеется, реалити не обошлось без скандалов и интриг.

Одной из участниц стала экс-жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай, которую уже нарекли лицемеркой и обманщицей. "Айза — первая, кто будет лицемерить и обманывать. Потому что человек, который говорит, что он не будет лицемерить и обманывать, 150% будет лицемерить и обманывать", — зявил звезда "Реальных пацанов" Игорь Озлобихин.

Впрочем, он наверняка прав, потому что ведущая Утяшева отдала ей роль самозванца в минувшей игре. Айзе действительно придется быть нечестной, если она хочет выиграть.

Алена Шишкова, которую уже успел довести до слез Влад Кадони, уверена, что лицемерить и обманывать будут все участники. "Все сразу превратились в шакалов", — заявила бывшая рэпера Тимати.

Саша Стоун покинул шоу "Наследники и самозванцы"

Помимо Айзы, роль самозванца досталась блогеру Саше Стоуну и фигуристу Максиму Транькову, а остальные принялись их разоблачать. Бывший ухажер Ольги Бузовой Дава сразу сразу заметил, что Стоун начал странно себя вести, поэтому указал на него.

Большинство других конкурсантов тоже заподозрили Сашу, поэтому ему пришлось покинуть проект. Теперь оставшимся самозванцам предстоит переманить кого-то еще на свою сторону. Они выбрали таковым Влада Кадони, но пока неизвестно, согласится ли он.

