. Посол РФ в Сербии заявил, что Евросоюз предал забвению свободу слова

Представители Евросоюза цинично предали забвению общеевропейские ценности, фактически потребовав от Сербии запретить деятельность телеканала RT в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко.

«О какой свободе слова можно говорить в Европе, когда от Белграда требуют отказаться от этого основополагающего демократического принципа во имя успешного продвижения к «светлому будущему» в Евросоюзе для народа Сербии?» — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что евродепутата Владимира Билчика, озвучившего данное требования, как и любого в евроинститутах, не интересует мнение большинства сербских граждан, жаждущих получать информацию от RT.

«Причем тезис Билчика («не допустить создания центра дезинформации Кремля») не нов: в Европе свобода слова испокон веков душилась со ссылкой на борьбу с якобы пропагандой и «словесной скверной», — подытожил дипломат.

Ранее депутат Европарламента Владимир Билчик заявил, что планируемый запуск российского телеканала RT на сербском языке не имеет ничего общего со свободой слова и противоречит стратегическим интересам Сербии, которая стремится вступить в ЕС.