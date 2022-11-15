. Правила прохождения альтернативной службы изменились
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Правила прохождения альтернативной службы изменились

Правила прохождения альтернативной службы изменились

Запрет на службу по мобилизации для граждан с непогашенной судимостью снят. Это предполагает федеральный закон № 421-ФЗ от 04.11.2022, вступающий в силу 15 ноября.

При этом мобилизовать по-прежнему будет нельзя россиян, совершивших ряд тяжких преступлений. В том числе виновных в педофилии, терроризме, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне самолета, незаконном обращении с ядерными материалами, госизмене, шпионаже.

Также нормы документа предписывают, что проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил и других войск в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации могут продолжать служить там же. Но «альтернативщиков» из организаций, подведомственных исполнительной власти или органам местного самоуправления, смогут направить на должности гражданского персонала Вооруженных сил, других войск и спецформирований.


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По материалам: pnp.ru

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