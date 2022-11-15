. Правила заготовки грецких орехов: как их быстро высушить и зачем предварительно мыть

Мало просто собрать или купить грецкие орехи и отправить их на хранение. Чтобы они хорошо хранились и были безопасны, их нужно обязательно замачивать, а после — сушить. Это поможет убрать лишнюю влагу, в которой размножаются бактерии и грибок. Как же быстро высушить орехи и зачем их мыть?

Зачем мыть орехи

Промышленный продукт может храниться и транспортироваться в места продажи далеко не в самых идеальных условиях. На ореховой скорлупе могут скапливаться:

пыль, бактерии;

яйца паразитов и плесень;

химикаты, которыми обрабатывали орехи от моли.

Заметим, что так происходит только с очищенными орехами. Если вы приобрели в скорлупе, то можно просто промыть их под проточной водой.

Как нужно мыть очищенные грецкие орехи

Очищенный продукт хорош тем, что его не надо колоть, однако его нужно мыть более тщательно.

Когда и как замачивают орехи

Пересыпаем орехи в дуршлаг и промываем проточной водой. Ошпариваем орехи кипятком, чтобы избавиться от всех микроорганизмов. Не рекомендуется выливать воду, наклоняя посуду и придерживая орехи рукой. Лучше ошпаривать их в шумовке, чтобы вода свободно стекла вниз.

Эта процедура помогает получить более мягкий и вкусный продукт, а также убить все микробы. Однако замачивать грецкие орехи стоит только тогда, когда вы уверены, что употребите их в течение 3 суток. Иначе полезный продукт просто испортится.

Возьмите миску и наполните ее кипяченой водой. Поместите в жидкость орехи и дайте им постоять пару часов. Для лучшего очищения добавьте в воду столовую ложку соды. После замачивания нужно обязательно промыть орехи.

Как сушить грецкие орехи в духовке





Если вы приобрели орехи в скорлупе, то сушить их нужно таким способом:

После промывки высушить на полотенце Разложить на противне и отправить в разогретую до 45 градусов духовку. Не закрывая дверцу, оставьте орехи сушиться на протяжении 3 часов. Через 2,5 часа повысьте температуру до 60 градусов. Достаньте орехи и дайте остыть.

Орехи без скорлупы сушатся так:

Как сушить грецкие орехи в сушилке

Разогрейте духовку до 50 градусов. Орехи на противне поставьте сушиться на полчаса. Не забывайте постоянно переворачивать и ворошить их во время сушки. Следите за температурой, потому что если она будет высокой, продукт станет горьковатым на вкус.

В электросушилке можно сушить не только фрукты, рыбу или мясо. Приспособление также сгодится и для сушки орехов.

Разложите их равномерно на поддоне и включите сушилку на 5 или 6 часов. Этот способ не подойдет, если у вас мало орехов. Загрузка должна быть полной, чтобы орехи просушились равномерно. Чтобы понять, готовы ли они, пробуйте их раскалывать.

Как быстро высушить грецкие орехи в микроволновке

Если же их совсем мало, то их можно быстро высушить в микроволновке. Промытые и высохшие орехи положите в тару для микроволновки:

при мощности 750 кВт сушите 8 минут;

при мощности 1000 кВт — всего 5 минут.

Горячие грецкие орехи просушите на столе.

Те, кто живут в частном доме, могут использовать естественный способ сушки орехов — на солнце. Но делать это нужно исключительно в теплую погоду с маленькой влажностью воздуха, иначе они не просушатся.