. Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights

Вадим Карасев





Команда Xbox во Франции и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment представили сразу две новые игровые приставки Xbox Series S для розыгрыша. Лимитированные консоли выполнены в стиле игры Gotham Knights. Единственная возможность овладеть такими приставками — выиграть их в розыгрыше, который проходит в Twitter-аккауанте Xbox France.

Так выглядит лимитированная Xbox Series S в стиле Робина из Gotham Knights:





А такой дизайн получила лимитированная Xbox Series S в стиле Красного Колпака из Gotham Knights:





Стоит сказать, что Xbox Series S ранее обвиняли в том, что именно из-за этой приставки игра Gotham Knights работает в 30 FPS на всех консолях нового поколения.