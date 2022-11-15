. Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights
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Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights

Представили еще 2 уникальные Xbox Series S — в стиле Робина и Красного Колпака из Gotham Knights


Команда Xbox во Франции и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment представили сразу две новые игровые приставки Xbox Series S для розыгрыша. Лимитированные консоли выполнены в стиле игры Gotham Knights. Единственная возможность овладеть такими приставками — выиграть их в розыгрыше, который проходит в Twitter-аккауанте Xbox France.

Так выглядит лимитированная Xbox Series S в стиле Робина из Gotham Knights:


А такой дизайн получила лимитированная Xbox Series S в стиле Красного Колпака из Gotham Knights:


Стоит сказать, что Xbox Series S ранее обвиняли в том, что именно из-за этой приставки игра Gotham Knights работает в 30 FPS на всех консолях нового поколения.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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