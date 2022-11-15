. Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют
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Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют

Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют


Сегодня на приставках Xbox One и Xbox Series X | S игрокам стала доступна возможность предварительно загрузить, но пока еще не во всех регионах. Сама же игра выходит тоже на этой неделе — ее релиз состоится уже 16 ноября на всех актуальных игровых платформах.

К скорому релизу Call of Duty: Warzone 2.0 разработчики представили новый трейлер под песню Free Bird группы Lynyrd Skynyrd. Напомним, что в Warzone 2.0 игроков ожидает полностью новая карта «Аль-Мазра», измененные игровые механики, а также режим DMZ.


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После запуска Call of Duty: Warzone 2.0 оригинальная игра Call of Duty: Warzone будет перезапущена как Call of Duty: Warzone Caldera.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют
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