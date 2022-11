. Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют

Вадим Карасев





Сегодня на приставках Xbox One и Xbox Series X | S игрокам стала доступна возможность предварительно загрузить, но пока еще не во всех регионах. Сама же игра выходит тоже на этой неделе — ее релиз состоится уже 16 ноября на всех актуальных игровых платформах.

К скорому релизу Call of Duty: Warzone 2.0 разработчики представили новый трейлер под песню Free Bird группы Lynyrd Skynyrd. Напомним, что в Warzone 2.0 игроков ожидает полностью новая карта «Аль-Мазра», измененные игровые механики, а также режим DMZ.

После запуска Call of Duty: Warzone 2.0 оригинальная игра Call of Duty: Warzone будет перезапущена как Call of Duty: Warzone Caldera.