. Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине

Вадим Карасев

Премьер Испании попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина и завершить конфликт на Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, попросив его использовать свое влияние на президента России Владимира Путина. По мнению испанского политика, Си может положить конец конфликту на Украине. Цитату приводит Reuters.

Встреча между политиками из Испании и Китая прошла на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали.

Делегацию России в этом году представляет глава МИД страны Сергей Лавров. Он рассказал, что разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном, оба подтвердили, что планируют и дальше общаться с Путиным. По словам министра, на G20 он заявил Макрону, что украинские власти сами срывают переговорный процесс.

Помимо прочего, на саммите присутствует президент США Джо Байден. Он уже провел переговоры с Си.