. Принц Гарри устроил публичный скандал с Меган Маркл

По слухам, развод принца Гарри не за горами. На прошлой неделе поползли слухи о расставании Меган Маркл и принца Гарри. Супруги никаких заявлений не делают, но их поведение говорит о том, что развод не за горами. Накануне пара посетила один из калифорнийских ресторанов под названием Ojai. Меган Маркл и принц Гарри не смогли насладиться бирманской кухней из-за постоянных споров. По словам очевидцев, герцоги Сассекские кричали и выясняли отношения на глазах публики. Говорят, супруги уже начали бракоразводный процесс. Ни внук Елизаветы II, ни бывшая актриса на этот счет не высказываются.«У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому, что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», — заявила королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл, цитирует New Idea. Не секрет, что королевская семья недолюбливает Маркл. Несмотря на это, Елизавета II при жизни старалась сгладить углы, но у нее ничего не вышло… Меган сильно обижена на родственников Гарри. «Я думаю, прощение действительно важно. Чтобы не простить, требуется гораздо больше энергии. Но чтобы простить, нужно приложить много усилий. Я действительно приложила активные усилия, особенно зная, что могу сказать все, что угодно», — рассуждала брюнетка летом. Напомним, жена принца обвинила его близких в жестоком отношении, а также расизме. Якобы дочь умершей королевы Анна унижала Меган из-за цвета кожи.