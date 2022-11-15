. Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля
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Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваля

Продюсер «Дикой Мяты» рассказал о новом звучании фестиваляМультиформатный фестиваль «Дикая Мята» в 2023 году состоится 16-18 июня

Генеральный продюсер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин рассказал о новом звучании фестиваля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На "Дикой Мяте-2023" будут и любимые зрителями артисты и, конечно, яркие и новые имена. Акцент в этом году будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты. Первую волну анонсов мы начнем именно с таких музыкантов. Впрочем, все эти годы мы делали "Дикую Мяту" для зрителей с живыми глазами, которые открыты новой музыке. Так что в этом смысле ничего не меняется. Мы делаем то, что умеем лучше всего — счастливыми тысячи людей», — сказал Клюкин.

Независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята» в 2023 году состоится 16-18 июня. Место дислокации остается неизменным — поле в Тульской области, поселок Бунырево. В ближайшее время организаторы анонсируют первых участников. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

В 2023 году поле превратится в музыкальный город — в дополнение к существующим модульным домам и аутентичным типи появится палаточный лагерь с освещенными улицами, бесплатной питьевой водой, кипятком и горячим душем. Также будут работать палаточная гостиница «Караван», летний кинотеатр, лекторий, территория Green Age, детская зона и множество партнерских площадок с различными активностями.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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