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Путин отметил, что попытки переписать историю становятся агрессивнее

Путин отметил, что попытки переписать историю становятся агрессивнее

Попытки ряда государств переписать мировую историю становятся все агрессивнее, заявил Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.  По его словам, цель этих попыток — ослабить Россию.

"Они имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете — ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических «мифов», и привел пример Украины. По его словам, Россия вовремя поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства. 

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По материалам: pnp.ru

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