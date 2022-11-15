. Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду
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Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду

Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду
Глава Чечни Рамзан Кадыров является не только большим политиком, но и хорошим семьянином. Минувшим летом Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для женщин, родивших десять и более детей. Сегодня президент впервые подписал указ о присвоении этого почетного статуса. Одной из первых россиянок, получивших звание «Мать-героиня», стала супруга главы Чечни Рамзана Ахматовича — Медни Кадырова. Соответствующий указ уже появился на портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в документе.
Напомним, что, по словам Рамзана Кадырова, у него «помимо старших двух дочерей еще 12 детей». Также известно, что глава Чечни воспитывает приемных сыновей. Звания «Мать-героиня» удостоилась и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, которая работает воспитателем в детском саду. Согласно постановлению россиянки, родившие десять и более детей получат единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей. Рамзан и Медни Кадыровы познакомились еще в школьные годы. 44-летняя супруга главы Чечни является основательницей дома моды Firdaws. Женщина также активно занимается благотворительной деятельностью, сообщает «РИА Новости». 
# Шоу-бизнес Кадыров Рамзан
По материалам: z-aya

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