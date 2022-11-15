. Регина Тодоренко неожиданно опухла и покраснела
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Регина Тодоренко неожиданно опухла и покраснела

Регина Тодоренко неожиданно опухла и покраснела
32-летняя ведущая Регина Тодоренко была в шоке от своего вида. Телеведущая, в марте второй раз ставшая мамой, пытается совмещать заботу о детях и работу. Артистка участвует в шоу «Ледниковый период», где ей приходится долго и много тренироваться, а также не отказывается от других проектов. Но организм звезды «Орла и решки» не справляется с подобным нагрузками и сбоит, ставя под угрозу все ее дела. Так, утро понедельника Тодоренко проводит на площадке нового сериала. Артистку пригласили сниматься вместе с мужем Владом Топаловым, чем поставили супругов перед сложной дилеммой – с кем оставить сыновей. В итоге звездная пара взяла малышей с собой на работу, и поначалу все шло благополучно, пока у Регины не случился аллергический приступ за полчаса до выхода в кадр.
О своих невзгодах Тодоренко рассказала подписчикам в «сторис». Телеведущая показала свое покрасневшее и опухшее лицо и призналась, что пребывает в растерянности. Подобный недуг сразил артистку впервые, поэтому она оказалась совершенно не подготовленной. Напомним, тяжело приходится певице и на «Ледниковом периоде». Регина вынуждена проводить на катке со своим партнером Александром Энбертом очень много времени и готовить сразу два номера для съемок, а оставлять новорожденного сына она тоже не хочет. Поэтому Тодоренко приезжает на тренировки вместе с малышом и кормит его грудью на площадке, а потом укладывает спать в гримерке, где специально для чада звезды «Орла и решки» установили кроватку.  
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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